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Италия возглавила группу послов стран G7, которые помогают Украине в реализации реформ

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Италия возглавила группу послов стран G7, которые помогают Украине в реализации реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение послов в Twitter.

"Посольство Италии в Украине с гордостью берет на себя президентство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год. Большое спасибо Посольству Японии в Украине за выдающееся председательство в 2023 году. Мы по-прежнему стремимся тесно сотрудничать с Украиной в содействии реформам и противодействию агрессии России ", - сказано в сообщении.

Италия начала председательство в G7, сменив на этом посту Японию. В состав "Группы семи" входят США, Британия, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как объединение.

Помощь Италии

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине семь пакетов военной помощи.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна полагает, какое оборудование можно передать Киеву.

Также в декабре правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Теперь это решение должно поддержать парламент страны.

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