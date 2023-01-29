Италия и Ливия подписали газовое соглашение на 8 млрд долларов

Как сообщает издание, премьер-министр Италии Джорджи Мелони провела переговоры в Ливии с официальными лицами западного правительства страны, сосредоточив внимание на энергетике и миграции, главных вопросах для Италии и Европейского союза. В ходе визита энергетические компании двух стран подписали газовое соглашение на 8 млрд долларов - крупнейшую инвестицию в энергетический сектор Ливии за два десятилетия. При этом Мелони заявила, что в стоимость также включена разработка экологически чистой энергии, в том числе солнечной и технологии улавливания углерода.

Во время визита в Триполи Клаудио Дескальци, генеральный директор итальянской государственной энергетической компании ENI, подписавший соглашение с Национальной нефтяной корпорацией Ливии, подчеркнул, что итальянская компания начнет качать газ в 2026 году и, по оценкам, достигнет 750 млн кубометров в день. Соглашение предусматривает разработку двух морских месторождений в блоке NC-41 к северу от Ливии.

"Ливия, очевидно, является для нас стратегическим экономическим партнером", - подчеркнула Мелони и назвала соглашение "значимым и историческим".

По мнению агентства, нынешнее соглашение, вероятно, углубит разрыв между враждующими ливийскими администрациями на востоке и западе, подобно предыдущим нефтяным и военным соглашениям между Триполи и Анкарой. Тем не менее, ENI продолжает работать в Ливии, несмотря на текущие проблемы с безопасностью, производя газ преимущественно для внутреннего рынка.

AP News напомнило, что большую часть последнего десятилетия Ливией управляли конкурирующие правительства - одно базировалось на востоке страны, другое - в Триполи на западе. Страна погрузилась в хаос после того, как в 2011 году при поддержке НАТО восстание переросло в гражданскую войну, которая впоследствии свергла и убила многолетнего автократического правителя Муаммара Каддафи.

В прошлом году Ливия поставила лишь 2,63 млрд кубометров в Италию по трубопроводу Greenstream - это значительно ниже годового уровня в 8 млрд кубометров до упадка Ливии в 2011 году.

AP News отметило, что из-за войны войны России против Украины Италия пошла на уменьшение зависимости от российского природного газа. В прошлом году Италия сократила российский импорт на две трети - до 11 млрд кубометров.