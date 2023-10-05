Италия готовится к передаче Украине восьмого пакета военной помощи

"Итальянское правительство поддерживает Украину до тех пор, пока это необходимо, то есть до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир. Это подтвердила премьер-министр Джорджия Мелони, которая на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде провела сердечную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в материале.

Издание уточняет, что в правительстве Италии есть разногласия между министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Крозетто относительно решения о передаче нового пакета помощи Украине.

Как на это реагирует глава Минобороны

Крозетто сказал, что министр Таяни говорил на недавней встрече с Зеленским о политическом решении о желании предоставить дальнейшую помощь Украине.

Вчера министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался с Крозетто и поблагодарил Италию за постоянную военную помощь, предоставляемую Украине. Он пригласил Италию и итальянские компании инвестировать в военную промышленность Украины.

Когда Украина сможет получить новый пакет помощи

Гвидо Крозетто предполагает, что еще ничего не было записано "черным по белому". Он уточнил, что пока что речь идет только о намерениях передать Украине помощь

"Есть два аспекта: политический, о котором говорил Таяни, а затем есть техническая часть, чтобы увидеть, что мы можем дать, не ставя под угрозу итальянскую оборону", - утверждает Крозетто.

Что конкретно Италия может передать Украине

Издание сообщает, со ссылкой на источники, что Италия может передать Украине зенитные системы, боеприпасы или средства для борьбы с дронами, включая некоторые глушители частот.

"Оставляя в стороне домыслы, можно предположить, что окончательный выбор будет зависеть от наличия материалов на складах Минобороны", - пишет издание.

Помощь от Италии

Сегодня президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Они подняли вопрос будущей помощи Украине и не только.

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.