Италия передала Украине около 30 гаубиц M109L, - СМИ
Италия передала Украине около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
Как пишет издание, поезд с ними прошел в субботу через вокзал северного города Удине.
"Среди уже присутствующих на фронте и взятых обратно в Удине насчитывается не менее тридцати гусеничных гаубиц", - говорится в статье в воскресенье, 16 апреля.
По некоторым источникам, как подчеркивается в материале, Киеву "уже передано или будет передано около шестидесяти машин".
Отметим, эти САУ, как писало РБК-Украина, это бронированные гусеничные машины со 155-мм калибром, работающие на "натовских" боеприпасах. Италия ранее произвела сотни таких гаубиц, но с начала 2000-х они были сняты с производства.
Напомним, что ранее Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T.
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