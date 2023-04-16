Италия передала Украине около 30 гаубиц M109L, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

Как пишет издание, поезд с ними прошел в субботу через вокзал северного города Удине.

"Среди уже присутствующих на фронте и взятых обратно в Удине насчитывается не менее тридцати гусеничных гаубиц", - говорится в статье в воскресенье, 16 апреля.

По некоторым источникам, как подчеркивается в материале, Киеву "уже передано или будет передано около шестидесяти машин".

Отметим, эти САУ, как писало РБК-Украина, это бронированные гусеничные машины со 155-мм калибром, работающие на "натовских" боеприпасах. Италия ранее произвела сотни таких гаубиц, но с начала 2000-х они были сняты с производства.