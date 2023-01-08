RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО

Фото: Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. Он находится на стадии обсуждения, в том числе с Францией, по поводу отправки систем ПВО совместного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

"Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет ни одного отправления оружия до соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем" , - сказал министр.

На уточняющий вопрос журналиста, просили ли США Италию ускорить темпы поставки оружия в Украину, Таяни ответил: "Мы - важный партнер, но об оружии речь не шла".

Напомним, недавно СМИ писали о том, что США якобы просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины и в него, возможно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Добавим, еще в октябре президент Владимир Зеленский обратился к Италии и Франции с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияИталияПВОВоенная помощь