Італія готова зупинити платежі за російський газ, якщо ЄС виявить порушення санкцій, - Bloomberg

Італія відмовиться виконувати нові умови оплати за російський газ, яких вимагає Москва, якщо Європейський союз дійде висновків, що це стане порушенням санкцій, введених через війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Так, представник італійського уряду заявив, що вони вітають поточну роботу комісії з цього питання, але не будуть вдаватися в подробиці, оскільки оцінка все ще є попередньою.

Як розповідають джерела, знайомі з даними питанням, італійський уряд очікує завершення Брюсселем свого юридичного аналізу і кінцевого вердикту, перш ніж Рим зробить якісь дії.

В ході попередньої оцінки ЄС виявив, що умови платежів Кремля, згідно з яким "Газпром" має отримувати оплату в рублях, були явним порушенням санкцій блоку.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що не бачить загроз у разі припинення поставок російського газу.

Також ми писали про те, що Італія підписала угоду з Алжиром про збільшення поставок газу, щоб знизити залежність від Росії.

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