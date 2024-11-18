Италия не будет разрешать Украине применять оружие за пределами своей территории

Позиция Италии по использованию оружия, поставляемого Украине, остается неизменной. Вооружение может быть использовано только на украинской территории.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Наша позиция по поводу использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории", - заявил он.
Комментарий министра последовал после сообщений американских СМИ о том, что Вашингтон разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров, включая логистические пункты и аэродромы российской армии.
Кроме того, Антонио Таяни выразил поддержку идее мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии. Он отметил важность роли Пекина в урегулировании конфликта.
"Надеюсь, Китай сможет помочь донести до Москвы необходимость завершения этой бессмысленной войны", - заявил он.
Министр также осудил присутствие северокорейских солдат в зоне конфликта, назвав это негативным сигналом.
Администрация президента США Джо Байдена в воскресенье официально одобрила использование украинскими войсками американского оружия для нанесения ударов вглубь России. Это решение совпадает с подготовкой Украины к возможному наступлению на оккупированные территории, где, по сообщениям, замечены северокорейские военные.
Согласно данным издания Axios, удары будут ограничены Курской областью. Однако The Wall Street Journal сообщает, что Вашингтон рассматривает возможность расширения зон применения дальнобойных ракет Украиной.
Тем временем Министерство иностранных дел Китая вновь призвало к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув, что политическое решение войны отвечает интересам всех сторон.
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