В Італії на засніженій автомагістралі застрягли тисячі автомобілів

Рятувальники врятували понад 200 осіб

В Италии несколько тысяч автомобилей застряли на заснеженной автомагистрали А22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, спасатели спасли более 200 человек, которые были вынуждены несколько часов стоять в пробке на заснеженной автомагистрали.

По словам пресс-секретаря спасательной службы автономной провинции Больцано, длина очереди на маршруте, который соединяет Италию с Австрией, достигает 16 километров.

Пресс-секретарь добавил, что точное количество автомобилей, которые стояли в пробке, трудно назвать, но их было несколько тысяч.

Отмечается, что информации о жертвах инцидента не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки из-за сильных морозов и снегопадов погиб по меньшей мере 21 человек. На среднем западе США температура опускалась до -30 градусов Цельсия, местами до -50 градусов Цельсия.

Ранее РБК-Украина писало, что на северо-западе Великобритании 30 января сильный снегопад стал причиной перебоев в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля. В аэропортах в течение некоторого времени были полностью закрыты взлетно-посадочные полосы.