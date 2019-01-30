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Великобританію накрили сильні снігопади

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 16:44
Великобританію накрили сильні снігопади
Ілюстративне фото (facebook.com/gotroru)

В зв'язку зі снігопадами закрили школи

На північному заході Великобританії сьогодні, 30 січня, сильний снігопад став причиною перебоїв у роботі аеропортів Манчестера і Ліверпуля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, в аеропортах протягом деякого часу були повністю закриті злітно-посадкові смуги.

Роботу аеропортів вже відновили, однак пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти статус свого рейсу з-за можливих затримок.

Крім того, в Ліверпулі і Манчестері також скасовані заняття в більшості навчальних закладів.

В Шотландії закрито кілька десятків шкіл.

Раніше РБК-Україна писало, що через посилення снігопадів в Європі затримується низка авіарейсів.

"Із-за снігопадів затримуються польоти в Манчестері, Парижі, Ліллі та Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що в аеропорту німецького Мюнхена через сильний снігопад відмінили 120 авіарейсів. Ще близько 140 рейсів були затримані.

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