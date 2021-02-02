В Італії в шкільному підручнику написали про "референдум" в Криму та "автономність" Донбасу

В Італії в шкільному підручнику з географії зазначили, що в анексованому Криму "відбувся референдум про приєднання до Росії", і що Донецьк і Луганськ "стали автономними" через "етнічний спір українців і російської меншини". Після звернення українського посольства видавництво висловило жаль через ситуацію, що склалася.

Про це повідомляється у Facebook Посольства України в Італії.

Посольство України в Італії офіційно звернулося до видавництва, Міністерства освіти країни і до автора підручника з вимогою виправити текст і пропозицією співпрацювати, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

"Керівництво видавництва Pearson у своїй відповіді висловило жаль із приводу ситуації, яка виникла, і відзначило готовність спільно обговорювати зміст підручників у тематиці, що стосується України. Ми вітаємо такий конструктивний підхід", - йдеться в заяві українських дипломатів.

Крім того, у посольстві закликали українців брати участь у цій роботі і повідомляти посольству, видавництвам і власним школам про факти фальсифікації української історії в шкільних підручниках.

Раніше інформаційне агентство BBC опублікувало інтерактивну карту, де міста Сімферополь та Севастополь були позначені російськими.

Нагадаємо, газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світ, де позначила окупований Крим як територію Росії.