У Римі через сильний дощ і граду закрили метро

Фото: Рим накрила злива з градом (wantedinrome.com)

Вулиці Риму залиті водою зі шматками криги

У центрі Риму (Італія) затопило дороги і кілька станцій метро з-за сильного дощу, який обрушився увечері 21 жовтня на місто. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Wanted in Rome.

Наголошується, що дороги, в тому числі в центрі столиці Італії, перетворилися на річки. Підтопленими виявилися кілька станцій метро, через що підземку закрили.

"В одній з історичних базилік Риму - святого Себастьяна на Аппієвій дорозі - рівень води піднявся до 1,5 метра", - повідомляють ЗМІ.

Фото: Рим накрила злива з градом (twitter.com/news)

Крім того, кілька днями раніше в Італії перші шторми пройшли в південних районах - на островах Сардинія і Сицилія. 21 жовтня штормовий вітер обрушився на Мілан, сильні дощі пройшли в Емілії-Романьї. Місцеві синоптики повідомляє про значне сниженим температури - на 10 -15 градусів.

Нагадаємо, 24 вересня 2018 року на Одесу ринула злива, створивши масу незручностей жителям міста. Злива відразу ж затопив найбільш вразливі до дощу вулиці - Балківську, Приморську, Французький бульвар, Польський спуск.