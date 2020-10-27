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В Італії протести через карантин переросли у заворушення

Автор: Игорь Литвиненко

В Італії спалахнули масові протести у зв'язку з жорсткими обмеженнями за коронавірусу. У деяких містах протести переросли у заворушення.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, на акції протесту в цілому вийшли тисячі громадян. У Мілані демонстранти влаштували безлади в трамваях і підпалили сміттєві баки. Також група протестувальників напала на правоохоронців. У відповідь правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ. Подібні інциденти сталися в Турині та Неаполі.

Також насильство фіксувалося і на акціях протесту в Італії напередодні - у п'ятницю в Неаполі і в суботу в Римі.

Нагадаємо, в неділю уряд Італії посилило карантинні обмеження після чергового антирекорду за коронавірусу. Зокрема, були закриті кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, гірськолижні курорти та концертні зали. Ресторанам і барам дозволено працювати до 18:00.

Також РБК-Україна писало, що в Італії захворіло 19 143 осіб, кількість заражених досягло 484 тисяч. Помер 91 людина.

Крім цього, минулого тижня ряд регіонів Італії ввів комендантську годину.

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