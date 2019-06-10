В Італії стався вибух у житловому будинку

В італійському місті Рокка ді Папа, який знаходиться недалеко від Риму, стався вибух у житловому будинку, в результаті якого постраждали дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як повідомляється, у результаті вибуху також постраждала мер Риму Емануеле Хрестин. Хрестин отримав опіки на обличчі і руках.

Наголошується, що ймовірною причиною вибуху став витік газу, після того, як робітники випадково пробили газову трубу.

В результаті інциденту також стався обвал фасаду триповерхової будівлі. Жителів району евакуювали, а саму територію перекрили.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Італії в результаті тисняви, яка виникла в нічному клубі міста Анкона, загинули 6 осіб. Як повідомляється, паніка виникла через розпилення перцевого балончика. Приміщення було переповнене, так як на концерт прийшло близько 1 тис. людей.

Крім того, у комуні Риете (Італія) стався вибух на автомобільній заправці, в результаті чого постраждали 15 осіб. Як повідомляється, серед постраждалих сім пожежних, деякі з них отримали опіки обличчя. Поранені направлені в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами.