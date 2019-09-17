В Італії стався вибух на НПЗ

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Ніхто не постраждав, причини вибуху з'ясовуються

На північному сході Італії стався вибух на нафтопереробному підприємстві (НПЗ) Eni в Саннаццаро-де-Бургонді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зазначається, що високий стовп диму видно за кілька кілометрів від місця події.

За даними мерії, ніхто не постраждав. На місці працюють пожежники. Eni проводить свої перевірки і запевняє, що ситуація знаходиться під контролем. Спеціальні служби вже почали моніторинг показників атмосфери в зоні події. Причини вибуху з'ясовуються.

Нагадаємо, на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Saudi Aramco - державна компанія Саудівської Аравії, контролює нафтові потужності країни. У 2018 році її назвали найприбутковішою компанією в світі - чистий прибуток Saudi Aramco склав 111,1 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп вважає, що за атакою безпілотників на заводи саудівського нафтового концерну Saudi Aramco, найімовірніше, стоїть Іран.

Крім того, Саудівська Аравія збирається запросити міжнародних експертів і представників Організації Об'єднаних Націй для розслідування останніх атак на її нафтові об'єкти.