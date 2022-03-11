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В Італії планують розміщувати біженців з України в будинках, конфіскованих у мафії

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Рим, П'ятниця 11 березня 2022 15:08
В Італії планують розміщувати біженців з України в будинках, конфіскованих у мафії Фото: в Італії планують розміщувати біженців з України в будинках, конфіскованих у мафії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоржезе заявила, що уряд планує розмістити українських біженців у нерухомості, конфіскованій у мафії. За останніми даними, до Італії прибуло близько 28 тисяч українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За словами міністра, для довгострокового розміщення людей було визначено 283 об'єкти нерухомості, конфіскованих у злочинної організації.

Біженцям буде надано доступ до медичного обслуговування, діти навчатимуться в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу.

Італія керує цим процесом в рамках Директиви ЄС про тимчасовий захист-документа, розробленого в 2001 році, але активованого тільки на початку цього місяця, який дозволяє країнам-членам ЄС надавати негайний захист українським біженцям.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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