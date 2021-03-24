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В Італії планують почати послаблення карантину з відкриття шкіл

Новость на русском → Італія, Середа 24 березня 2021 12:11
В Італії планують почати послаблення карантину з відкриття шкіл Фото: Площа Дуомо в Мілані під час пандемії (Internewscast)
Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив 24 березня, що в рамках зняття карантинних обмежень першочергово відкриватимуться школи. Це може статися в разі покращення епідеміологічної ситуації після Великодніх канікул.

Про це Драгі сказав у своєму виступі перед парламентом, передає Reuters.

За його словами, кампанія з вакцинації набирає обертів, і настав час замислитись над скасуванням обмежень.

"Поки триває кампанія з вакцинації, варто почати думати і планувати зняття обмежень. Ми уважно спостерігаємо за даними про зараження, і, якщо це дозволить епідеміологічна ситуація, ми почнемо передусім відкривати школи", - сказав Драгі.

Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові обмеження щодо коронавірусу, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зазначив, що нові заходи щодо коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею інфекції" через рік після початку пандемії.

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