В Італії планують почати послаблення карантину з відкриття шкіл
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив 24 березня, що в рамках зняття карантинних обмежень першочергово відкриватимуться школи. Це може статися в разі покращення епідеміологічної ситуації після Великодніх канікул.
Про це Драгі сказав у своєму виступі перед парламентом, передає Reuters.
За його словами, кампанія з вакцинації набирає обертів, і настав час замислитись над скасуванням обмежень.
"Поки триває кампанія з вакцинації, варто почати думати і планувати зняття обмежень. Ми уважно спостерігаємо за даними про зараження, і, якщо це дозволить епідеміологічна ситуація, ми почнемо передусім відкривати школи", - сказав Драгі.
Нагадаємо, у половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан та Венеція, з 15 березня запровадили нові обмеження щодо коронавірусу, які діятимуть до 6 квітня. У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде запроваджено загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що метою заходів є зниження кількості випадків коронавірусу.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зазначив, що нові заходи щодо коронавірусу "необхідні", оскільки "на жаль, ми стикаємося з новою хвилею інфекції" через рік після початку пандемії.