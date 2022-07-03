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В Італії назвали єдине бачення закінчення війни в Україні

Фото: міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Закінчити війну в Україні необхідно дипломатичним шляхом. Однак російська влада не бажає сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Дипломатія діє, але всі спроби посередництва провалилися через Путіна. Зеленський неодноразово демонстрував ознаки відкритості, які Путін завжди відкидав. Шлях - дипломатичне рішення, але перемир'я може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо російська армія припинить бомбардувати мирне населення України", - вважає він.

Італійський міністр також додав, що Україна має право захищатися та її потрібно підтримувати, а також сказав, що Рим продовжує тримати контакт з Москвою через своє посольство, сподіваючись на мирне урегулювання ситуації.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна не погодиться повернутися за стіл переговорів з Росією, поки не зміцнить власні позиції.

Додамо, як вважає міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас, переговори з Кремлем варто проводити тільки після поразки Росії.

При цьому в НАТО заявили, що Україна в переговорах з РФ сама визначить, що для неї є прийнятним.

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