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В Італії від коронавірусу померли 94 лікарі і 26 медсестер

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 15:01
В Італії від коронавірусу померли 94 лікарі і 26 медсестер
Ілюстративне фото (flickr)

Всього інфікувалися понад 12,5 тис. працівників охорони здоров'я

За весь час епідемії в Італії від коронавірусу померли 94 лікарі та 26 медичних сестер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що всього в країні заразилися більше 6,5 тисяч медсестер.

За даними Італійського інституту охорони здоров'я, станом на понеділок загальна кількість працівників охорони здоров'я, інфікованих коронавірусом, досягла 12 681 осіб.

"Ми висловлюємо подяку медсестрам на передовій, а разом з ними - всім лікарям у лікарнях і місцевих службах, асистентам, всім тим, хто працює в допоміжних службах: ми бачили, як вони працюють на межі можливостей, щоб врятувати життя, і багато з них заплатили за це своїм життям", - заявив президент Італії Серджо Матарелла.

На даний момент в Італії коронавірусом захворіли 132 тис. осіб. Від інфекції померли 16,5 тис. італійців. Ще майже 23 тис. громадян вилікувалися від хвороби.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу вірус виявили у 3 599 осіб, що є найменшим добовим показником нових заражень з 17 березня.

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