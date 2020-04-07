За добу коронавірусом заразилися 32 медпрацівники

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Загалом зі 143 нових випадків госпіталізували 35 українців

За минулу добу коронавірус COVID-19 виявили у 32 медичних працівників. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, за останні 24 години до лікарень було госпіталізовано 35 українців, у яких підтвердили діагноз коронавірус.

"Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби, 9 випадків зареєстровано в дітей. Нажаль, 32 медичних працівники. Зі 143 осіб до лікарень було госпіталізовано 35 осіб, з них 2 дітей і один медпрацівник", - заявив Ляшко.

Станом на ранок 7 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом, 28 пацієнтів одужало. Таким чином, за добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Також суттєво збільшилася кількість смертельних випадків від COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом останньої доби померли 7 українців.

Також РБК-Україна повідомляло, що 104 із 1462 зареєстрованих випадків зараження - це діти. 34 дитини наразі знаходяться у медзакладах.