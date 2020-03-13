В Італії від коронавірусу померла українка

В Італії від коронавірусу COVID-19 померла громадянка України Раїса Малишева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення активістки Оксани Федків у Facebook.

Раніше Федків повідомляла, що Малишева працювала в провінції Брешія і була госпіталізована з підозрою на коронавірус 8 березня. Лише 12 березня офіційно підтвердили діагноз. У п'ятницю, 13 березня, жінка померла.

Повідомлялося, що жінка перебувала у важкому стані. Також у неї були проблеми з диханням.

Нагадаємо, за кордоном було зареєстровано п'ять випадків зараження коронавірусом в українців. З них один в Італії та чотири в Японії.

Крім того, в Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу COVID-19.

Додамо, що станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, підтверджений перший летальний випадок на території України. Від вірусу померла 71-річна жителька Радомишльського району Житомирської області. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавіруса. В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.