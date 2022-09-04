В Італії хочуть, щоб ЄС покривав витрати за санкції проти Росії

Він зазначив, що Італія підтримує Україну і готова допомагати далі. Проте Сальвіні вважає, що санкції Євросоюзу не впливають на російську економіку.

"Війна продовжується, скарбниця Російської Федерації справді поповнюється грошима, бо цифри Міжнародного валютного фонду підтверджують, що до кінця року Росія збере ще 227 мільярдів євро", - заявив він.

Політик вважає, що ЄС повинен створити "економічний щит" для громадян, як це було в період пандемії коронавірусу. Сальвіні хоче, аби Євросоюз виплачував компенсації за витрати, які спричинили антиросійські санкції.

"Нехай Європа, як і у випадку з пандемією, зробить щит для захисту сімей та бізнесу. Це покриє рахунки, бо інакше у вересні ми ризикуємо втратити мільйон робочих місць", - зазначив італійський політик.