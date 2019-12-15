У Італії евакуювали понад 50 тис. мешканців міста через бомбу

У неділю, 15 грудня, влада італійського міста Бриндізі евакуювала понад 50 тисяч жителів через операцію зі знешкодження виявленої раніше бомби часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Repubblica.

Як повідомляється, до найбільшої евакуації міського населення в Італії були залучені тисячі людей, включно з поліцією, рятувальниками та військовими. Вулиці патрулювалися з допомогою дронів, щоб виявити тих, хто не покинув місто.

Зазначається, що бомба, що містила 40 кілограмів вибухівки, була знищена близько полудня. Після завершення операції жителям міста дозволили повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо, минулого тижня у Гонконгу правоохоронці виявили та знешкодили 2 саморобних вибухових пристрої. Вибухові пристрої осколково-фугасного типу були виявлені на вулиці Куінс-роуд в районі Іст Ван Чай. Евакуація в районі не проводилася.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці листопада у Парижі на Північному вокзалі після виявлення підозрілого предмета евакуювали працівників, пасажирів і відвідувачів. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронцям довелося евакуювати лише частину вокзалу.