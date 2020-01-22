В Італії допустили поширення китайського вірусу в ЄС

В аеропорту Рима (Італія) розпочали додаткові перевірки на предмет можливих випадків нового китайського вірусу. Про це повідомляє італійське видання Wantedinrome.

Перевіряється можливість захворювання на рейсах з китайського мегаполісу Ухань, де вперше зафіксували вірус. Італійська влада рекомендує пасажирам відкласти будь-які несуттєві поїздки в Ухань.

В Міністерстві охорони здоров'я Італії додали, що імовірність того, що вірус потрапить до Європейського Союзу "невелика, але не виключена".

Представник міністерства охорони здоров'я пояснив, що пілот повинен повідомляти про будь-якого пасажира на борту з відповідними симптомами, якого, як наслідок, мають негайно доставити до римського Національного інституту інфекційних захворювань.

Нагадаємо, сьогодні ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Через цей вірус вже загинули 9 людей. Вірус досяг Таїланду та США.

Додамо, українське консульство опублікувало рекомендації через новий вірус в Китаї.