ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українське консульство опублікувало рекомендації через новий вірус в Китаї

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 14:35
Українське консульство опублікувало рекомендації через новий вірус в Китаї
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

В результаті вірусу в Китаї загинули вже 6 людей

Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу опублікувало рекомендації українцям через новий вірус в Китаї. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Станом на 20 січня 2020 року в провінції Гуандун було зафіксовано 14 випадків зараження новим типом коронавірусу запалення легень (пневмонія), виявлені зараженні пацієнти наразі отримують медичну допомогу.

"Китайська національна рада охорони здоров’я та Гуандунська національна рада охорони здоров’я просять Генеральні консульства іноземних країн в Гуанчжоу приділити увагу щодо нового типу коронавірусу запалення легенів (пневмонія) та розмістити на офіційних сторінках інформацію, що додається", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в даний час у сезон підвищеної захворюваності на респіраторні інфекційні захворювання взимку та навесні, слід звернути увагу на необхідність провітрювання приміщень, особистий захист від переохолоджень та теплий одяг, миття рук, особисту гігієну та заняття фізичними вправами, по можливості також уникати публічних місць (скупчення великої кількості людей в одному місці).

"Одягайте респіратори для зменшення поширення мікробів. Якщо у вас лихоманка або симптоми інфекції, необхідно вчасно звернутися до медичного закладу", - додала місцева влада.

Також повідомлялося, що американський Національний інститут охорони здоров'я (NIH) приступив до роботи над створенням вакцини проти пневмонії нового вірусу в Китаї. До того, як вакцина стане доступною, пройде більше року.

ВООЗ попередила про ризик поширення нового вірусу за межі Китаю Кількість жертв нового вірусу в Китаї знову зросла
Новини України Китайконсульствовирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся