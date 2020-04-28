В Італії кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 200 тисяч

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Всього від вірусу померли 27 тисяч осіб

Загальне число випадків зараження коронавірусом в Італії з початку епідемії досягла 201 505. Про це повідомляє видання ANSA.

Так, за минулу добу вірус виявили у 2091 людини.

Напередодні було зареєстровано 1739 нових випадків, що стало найнижчим приростом з 10 березня. Рекордний показник був досягнутий 21 березня, коли загальне число заражень зросла на 6557.

Зціленими повністю за добу оголошені 2317 жителя Італії. Цей показник досяг 68 941 людини.

Число загиблих в результаті зараження коронавірусом за добу зросла на 382, до 27 359 осіб.

Число заражених без урахування видужали і померлих продовжує скорочуватися - за добу на 608 осіб. На сьогодні коронавірус виявлений у 105 205 осіб.

Також скорочується число пацієнтів палат інтенсивної терапії і звичайних госпіталізованих. Так, лікарні залишили 630 заражених, а з реанімації виписані 93 хворих. Останній показник стабільно знижується з 4 квітня, зараз він становить 1863 пацієнтів, опустившись до рівня 16 березня. 79% заражених знаходяться в умовах домашньої ізоляції.

Нагадаємо, карантин в Італії почнуть поступово послаблювати з 4 травня. Планується відновити промислову діяльність, однак школи відкриють не раніше вересня.

Крім того, раніше директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуге заявив, що наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавірусу в країнах Європи.