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В Италии число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 19:45
В Италии число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч
Иллюстративное фото (flickr)

Всего от вируса умерли 27 тысяч человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии достигло 201 505. Об этом сообщает издание ANSA.

Так, за прошедшие сутки вирус выявили у 2091 человека.

Накануне было зарегистрировано 1739 новых случаев, что стало самым низким приростом с 10 марта. Рекордный показатель был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557.

Выздоровевшими за сутки объявлены 2317 жителя Италии. Этот показатель достиг 68 941 человека.

Число погибших в результате заражения коронавирусом за сутки возросло на 382, до 27 359 человек.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться - за сутки на 608 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 105 205 человек.

Также сокращается число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 630 зараженных, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 1863 пациентов, опустившись до уровня 16 марта. 79% зараженных находятся в условиях домашней изоляции.

Напомним, карантин в Италии начнут постепенно ослаблять с 4 мая. Планируется возобновить промышленную деятельность, однако школы откроют не раньше сентября.

Кроме того, ранее директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

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