В Італії заарештували одного з найбільш розшукуваних мафіозі

Марко Ді Лауро був заарештований в Неаполі в квартирі

В Италии полиция арестовала босса итальянской группировки мафиози "Каморры" Марко Ди Лауро, который считался одним из самых разыскиваемых преступников в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что Ди Лауро разыскивался более чем 14 лет и был арестован в субботу на юге Неаполя в квартире. В операции по задержанию принимало участие 150 офицеров полиции.

Во время задержания Ди Лауро сидел со своими двумя котам и ел пасту. Он не оказывал никакого сопротивления, лишь выразил обеспокоенность судьбой своих котов.

Арест был связан с убийством, которое произошло ранее в этот день и совершил его человек, что связан с Ди Лауро.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил правоохранителей за арест "супер беглеца", а министр внутренних дел Италии сообщил, что это является "очень важной миссией".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Неаполе задержали 30 человек по подозрению в связях с мафией. По мнению следствия, задержанные выполняли приказы лидеров клана - братьев Сальваторе и Николы Секуино. При этом братья в настоящий момент отбывают наказание в тюрьме.