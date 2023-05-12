Украинка Цуренко вышла в третий круг Italian Open-2023

Победой украинской теннисистки Леси Цуренко над американкой Бернардой Перой в двух сетах завершился матч второго раунда престижного турнира в столице Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Цуренко – Пера – 2:0 (6:4, 6:4)

Первая партия противостояния стала настоящей драмой. Опытная украинка начала с двух неудач на собственной подаче и вскоре "горела" 1:4. Впрочем, Цуренко смогла вовремя добавить и перехватила инициативу.

В конце концов, ей удалось выиграть пять (!) геймов подряд. Так что с тремя брейками в целом украинская теннисистка закрыла сет за 50 минут. Для этого локального успеха Цуренко было достаточно меньше ошибаться. Те же двойные ошибки Пера допустила 5 раз.

Во второй же партии едва не реализовался обратный сценарий. 33-летняя украинка сверхмощно стартовала, ведя 4:0 с двумя брейками. Но американская теннисистка нашла внутренние резервы и навязала конкуренцию.

Пера даже выиграла на одной из подач Цуренко и сократила отставание до минимума (4:5). Но украинская теннисистка сохранила самообладание и в десятом гейме на собственной подаче закончила матч в свою пользу. В следующем раунде она встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек.