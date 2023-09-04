ISW: ВСУ прорвали на юге сильнейшую линию обороны РФ, следующие могут быть слабее

Украинские военные офицеры дали особенно откровенный и прямой комментарий о перспективах дальнейшего наступления ВСУ в западной части Запорожской области, и отметили, что ряд подготовленных российских оборонительных позиций непосредственно впереди и южнее движения Сил обороны Украины может быть менее сложным для наших войск.

Так, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о контрнаступлении ВСУ в интервью газете The Guardian 2 сентября. Он отметил, что украинские бойцы решительно прорвали "первую линию обороны" российских оккупантов, и Тарнавский ожидает более быстрых успехов, поскольку ВСУ будут давить на более слабую "вторую линию" обороны противника.

Силы обороны Украины продвинулись к очередной серии подготовленных российских оборонительных позиций на определенных участках в районе Работино на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым оборонительным слоем в многоэшелонированной обороне Росармии на юге Украины.

В публикации отмечается, что украинские чиновники и российские "военкоры" используют разную терминологию для описания одних и тех же позиций.

Тарнавский заявил, что войска РФ потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство ряда оборонительных позиций, которые ВСУ сейчас прорвали, и только по 20% на каждый из двух последующих оборонительных слоев дальше на юг.

В ISW обращают внимание, что эта серия прорванных российских оборонительных позиций представляет собой систему взаимосвязанных траншей и блиндажей оккупантов, охраняемых противотанковыми рвами и плотными минными полями, и отчет Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение аналитиков о том, что войска РФ, возможно, не проводили столь же сложную подготовку на протяжении последующих серий оборонительных слоев, особенно в отношении плотности минных полей.

Российские оборонительные позиции неодинаковы по силе на всей линии фронта в западной Запорожской области, и описание Тарнавским более слабых российских оборонительных позиций может относиться только к непосредственной близости от Роботина. Тарнавский также прокомментировал весомость украинских усилий в других частях юга Украины и предположил, что наступление украинских войск в западной части Запорожской области является оперативным приоритетом.

Украинские военные чиновники особо отмечают, что наступающие силы ВСУ на юге страны могут действовать более свободно в районах с более редкими российскими минными полями.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил 3 сентября, что минные поля вблизи следующей серии российских оборонительных позиций менее плотные, чем первоначальный оборонительный слой, через который продвинулись ВСУ.

Штупун и Тарнавский, заявили, что ВСУ размещают больше техники в этих районах и перебрасывают больше техники и войск к следующему российскому оборонительному эшелону. При этом офицеры признали, что минные поля по-прежнему будут представлять собой значительную угрозу.

Как отметил Тарнавский, ВСУ потратили на разминирование больше времени, чем ожидали в начале контрнаступления, и что последовательный огонь российской артиллерии и авиации вынудил украинскую пехоту проводить разминирование только ночью.

Штупун добавил, что тяжелые минные поля вынудили операции ВСУ по прорыву идти по узким путям - именно это и является целью минных полей в соответствии с российской оборонительной доктриной.

Так, Силы обороны теперь могут иметь больше возможностей для более свободного маневрирования в тактическом тылу прорванной российской оборонительной линии.

В Институте изучения войны обращают внимание, что описание российских минных полей, данное Тарнавским, может относиться только к району, непосредственно примыкающему к Работину, а ВСУ могут столкнуться с очень плотными минными полями на определенных участках последующих рядов российских оборонительных позиций.

"Хотя украинским силам, безусловно, придется продолжать тяжелые бои, Тарнавский охарактеризовал украинские силы как успешно прорвавшие самую сложную российскую оборону", - говорится в публикации.

Украинские военные отметили, что сила следующей серии российских оборонительных позиций вокруг Работино, скорее всего, будет зависеть от состава сил противника в этом районе.

Как заявил Тарнавский, ВСУ в районе Работино уничтожают российские подразделения, которые обеспечивают прикрытие отступающих войск противника, и что войска РФ действуют оборонительными "участками", вероятно, имея в виду опорные пункты, а не непрерывную линию обороны.

Также Тарнавский отметил, что российские силы рано или поздно исчерпают своих лучших солдат, что даст ВСУ стимул чаще атаковать. Штупун оптимистично добавил, что дополнительные успехи Сил обороны позволяют ВСУ направить больше личного состава на продолжающееся нарушение российской обороны в западной Запорожской области.

Ключевые выводы:

3 сентября ВСУ продолжили контрнаступательные операции и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Ряд российских источников заявили, что ВСУ продолжают действовать на левом берегу реки Днепр в оккупированной части Херсонской области.

Войска РФ 3 сентября нанесли серию ударов беспилотников по портовой инфраструктуре в Одесской области.

Российские военные, похоже, активно набирают личный состав посредством продолжающихся усилий по криптомобилизации, хотя качество и распределение этих новых военнослужащих остаются неясными.

Войска РФ вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на восточной и западной части Запорожской области, и наступали на отдельных участках 3 сентября.

Российские правоохранительные органы патрулируют и охраняют "избирательные участки" на оккупированных территориях Украины, чтобы помешать гражданам выражать несогласие с фейковыми выборами и вести запись процесса голосования.

Прорыв ВСУ российской обороны

Ранее в эстонской разведке озвучили мнение, что украинские военные прорвали первую линию обороны в Запорожском направлении в районе Работино. Как заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что в последние недели Вооруженные силы боевыми действиями в Запорожской области, в направлении Работино и Вербовое, смогли истощить оккупантов.

Помимо этого представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявлял о том, что ВСУ за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении. Речь идет об успехах в районе второй линии обороны России.