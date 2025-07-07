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В ISW спрогнозировали новые массовые беспорядки в Иране: названа причина

Фото: в Иране могут начаться акции протеста (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Иранский режим усилил преследования меньшинств в стране за предполагаемую нелояльность. Это может спровоцировать новые массовые беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, преследования почти наверняка усилят уже существующие антирежимные настроения в Иране.

Так, с начала 12-дневной войны с Израилем в стране были арестовал более 700 человек по обвинению в шпионаже. Среди них были несколько человек, которых режим аятолл охарактеризовал как "шпионов Моссада".

"Агенты разведки" провели десятки скоординированных рейдов по всему Ирану, нацеленных на членов религиозного меньшинства Бахаи. В итоге, были изъяты электронные устройства, личные вещи и религиозные материалы.

"Членов Бахаи часто обвиняют в шпионаже и антирежимной деятельности. Агрессивное преследование Ираном меньшинств за предполагаемую нелояльность может не послужить непосредственным толчком к масштабным протестам, но оно будет способствовать разочарованию, которое может перерасти в массовые протесты", - пишут в ISW.

Массовые протесты в Иране

Напомним, в 2022 году Иран всколыхнули массовые протесты и беспорядки. Это произошло после того, как погибла курдская девушка Махса Амини, задержанная "полицией нравов" из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Девушка скончалась 16 сентября в больнице. До самой смерти после задержания она не выходила из комы. Протесты охватили страну в день ее похорон.

Во время акций погибли сотни людей. Начались жесткие притеснения протестующих. В ноябре того же года был вынесен первый смертный приговор участнику протестов.

Примечательно, что в июне 2025 года во время 12-дневной войны с Израилем в эфир иранского государственного телевидения прорвались кадры с протестов, которые содержали призыв к гражданам выйти на улицы.

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