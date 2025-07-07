В ISW спрогнозировали новые массовые беспорядки в Иране: названа причина

По мнению аналитиков, преследования почти наверняка усилят уже существующие антирежимные настроения в Иране.

Так, с начала 12-дневной войны с Израилем в стране были арестовал более 700 человек по обвинению в шпионаже. Среди них были несколько человек, которых режим аятолл охарактеризовал как "шпионов Моссада".

"Агенты разведки" провели десятки скоординированных рейдов по всему Ирану, нацеленных на членов религиозного меньшинства Бахаи. В итоге, были изъяты электронные устройства, личные вещи и религиозные материалы.

"Членов Бахаи часто обвиняют в шпионаже и антирежимной деятельности. Агрессивное преследование Ираном меньшинств за предполагаемую нелояльность может не послужить непосредственным толчком к масштабным протестам, но оно будет способствовать разочарованию, которое может перерасти в массовые протесты", - пишут в ISW.