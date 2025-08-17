RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

ISW о саммите Трампа и Путина: диктатор не изменил позицию по войне в Украине

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Выступление российского диктатора Владимира Путина перед прессой на Аляске четко показало, изменил ли он свою позицию относительно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны.

По данным ISW, Путин нарушил протокол и первым взял слово на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. В частности, диктатор повторил ряд давних кремлевских информационных нарративов о войне в Украине, российской истории и отношениях США и России.

Путин традиционно отметил важность "устранения коренных причин" войны в Украине, под которыми подразумевается расширение НАТО на восток и якобы дискриминация русскоязычных в Украине. А также обвинил европейские государства в попытках сорвать переговорный процесс.

"На совместной пресс-конференции Путин не дал ни одного сигнала о готовности изменить свои военные цели или идти на компромиссы. Он повторил риторику, которую использует с 2021 года, чтобы оправдать российскую агрессию против Украины, и продемонстрировал, что его взгляды на украинский суверенитет не изменились", - подчеркнули аналитики.

Вероятно, Путин использовал свой визит на Аляску, чтобы снова озвучить старый кремлевский тезис об "общих корнях" России и Украины и назвать украинцев "братским народом".

 

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 15 августа (по киевскому времени ночь с 15 на 16 августа), провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.

После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не разрешили задавать вопросы.

Трамп заявил, что соглашения по Украине достичь не удалось, впрочем "определенный прогресс есть".

В Европе уже реагируют на встречу Трампа и Путина. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

