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В ISW развенчали заявления РФ о "захвате" Соледара и "окружении" Бахмута

Фото: украинский военный в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты не захватили весь город Соледар (Донецкая область), и распространяемая ими информация и заявления о якобы контроле над населенным пунктом, с последующим окружением Бахмута - не соответствуют действительности.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений россиян о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении, отмечают эксперты.

Несколько российских источников утверждали, что 10 января "вагнеровцы" продвинулись к западу от Соледара. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы группы "Вагнера" все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.

ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре "затемняется динамичным характером городских боев", и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в публикации.

Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.

Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, как ранее оценивала ISW, пишут аналитики.

Ключевые выводы ISW

  • 10 января российские СМИ сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин, бывший командующий Центральным военным округом и российскими войсками в Харьковской и северной Донецкой областях во время значительных потерь России в сентябре 2022 года, назначен начальником штаба Сухопутных войск России.
  • Новость о назначении Лапина порождает новые расколы в и без того фрагментированном провоенном российском информационном пространстве.
  • Игорь Гиркин намекнул, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина от должности, предполагая, что среди некоторых "военкоров" растет желание уменьшить самоцензуру и напрямую критиковать Путина.
  • 10 января Генштаб ВСУ отклонился от своей обычной схемы сообщения о российских силах в Беларуси и вблизи северной границы Украины, что свидетельствует о возможной подготовке России к наступлению на севере Украины, хотя ISW считает, что такой курс действий в настоящее время остается маловероятным.
  • Украинские войска продолжали наступление на линии Сватово - Кременная.
  • Российские войска провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и добились успехов в районе Соледара, но не захватили поселок, несмотря на ложные заявления.
  • Кремль продолжает отрицать, что российские власти готовятся к очередной волне частичной мобилизации.
  • Российские оккупационные "власти" пытаются сдержать эффективное партизанское движение на оккупированных территориях.

Напомним, 9 января в Минобороны Украины заявили, что россияне начали мощній штурм Соледара, и для наступления оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".

Также РБК-Украина сообщало, что на подступах к позициям ВСУ в Соледаре земля усеяна телами оккупантов.

Добавим, что 10 января CNN со ссылкой на одного из защитников Соледара писало, что в городе огромная "серая зона", и позиции переходят из рук в руки.

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БахмутВойна России против Украины