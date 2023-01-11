В ISW развенчали заявления РФ о "захвате" Соледара и "окружении" Бахмута

Российские оккупанты не захватили весь город Соледар (Донецкая область), и распространяемая ими информация и заявления о якобы контроле над населенным пунктом, с последующим окружением Бахмута - не соответствуют действительности.
Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений россиян о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении, отмечают эксперты.
Несколько российских источников утверждали, что 10 января "вагнеровцы" продвинулись к западу от Соледара. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы группы "Вагнера" все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.
ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре "затемняется динамичным характером городских боев", и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в публикации.
Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.
Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, как ранее оценивала ISW, пишут аналитики.
Напомним, 9 января в Минобороны Украины заявили, что россияне начали мощній штурм Соледара, и для наступления оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".
Также РБК-Украина сообщало, что на подступах к позициям ВСУ в Соледаре земля усеяна телами оккупантов.
Добавим, что 10 января CNN со ссылкой на одного из защитников Соледара писало, что в городе огромная "серая зона", и позиции переходят из рук в руки.
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