ISW рассказал о концентрации россиян на границе, возможных направлениях и перспективах будущих наступлений

Институт изучения войны (ISW) установил три локации на территории РФ, где концентрируются оккупанты. Эксперты считают количество существующего контингента ограниченным, однако даже такая численность в случае начала наступательных действий может вынудить Украину перебросить и растянуть войска вдоль государственной границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По оценкам Института, россияне концентрируют войска в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области.
Спутниковые снимки позволяют предположить, что российские войска расширили деятельность на базах и складах в населённых пунктах в этом районе в последние недели. Однако нынешний размер вероятной концентрации остается неясным, отмечают эксперты ISW.
Участок Грайворон-Борисовка-Пролетарский предоставит российским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, которая соединяет Богодухов с Сумами, говорится в отчете.
ISW предполагает, что оккупанты могли бы вести наступательные операции в одном или в обоих направлениях одновременно, а концентрация россиян здесь могла бы заставить украинские силы перебросить войска на больший участок границы в Харьковской и Сумской областях.
Российские силы также сосредоточивают ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью.
Аналитики Института считают, что даже ограниченная концентрация в этих районах может быть направлена на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего стягивания и закрепления украинских сил на международной границе.
Российские вооруженные силы сейчас доводят Северную группировку войск в районе границы до запланированной конечной численности и, вероятно, предпримут лишь ограниченные наступательные действия в направлении Сумы-Харьков, пока Северная группировка войск не приблизится к конечной численности, прогнозирует ISW.
"Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах создадут давление, которое растянет украинскую живую силу и технику вдоль более широкого фронта и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций либо к северо-западу от города Харькова, либо в направлении города Сумы" , – говорится в отчете.
Однако Северная группировка войск, даже достигнув верхнего предела заявленной конечной численности, не будет иметь живой силы, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату Харькова или Сум, убеждены в Институте.
Напомним, президент Владимир Зеленский вчера, 26 мая заявил, что Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной. Оккупанты готовят наступление в 90 километрах к северо-западу от Харькова.
В Госпогранслужбе заявили, что россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью, но этих сил недостаточно для успешного наступления, в то же время украинские Силы обороны готовы к любым сценариям.
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