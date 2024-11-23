ISW рассказал, как Россия "отблагодарила" Северную Корею за отправку солдат на войну

Издание BBC установило, что Россия отправила Северной Корее более одного миллиона баррелей нефти в обмен на войска. По данным мониторинговых групп, более 12 различных северокорейских нефтяных танкеров прибыли пустыми в нефтяной терминал на далеком востоке России и отплывали с почти полными баками 43 раза за последние восемь месяцев.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что это плата России за оружие и войска, которые Северная Корея предоставила России для войны против Украины.

Поставки нефти являются нарушением санкций ООН против Северной Кореи.

По данным Южной Кореи, КНДР также получила от РФ "неопределенное" оборудование ПВО и зенитные ракеты. Это также нарушает санкции ООН.

Аналитики ISW отмечают, что тип системы ПВО, которую Россия предоставила Северной Корее, остается неизвестным. Южнокорейские эксперты предположили, что Россия могла предоставить КНДР системы С-400, поскольку Северная Корея способна создавать системы меньшей дальности внутри страны.

Однако передача С-400 Пхеньяну стала свидетельством серьезного изменения курса и приоритетов России.

"Однако любая поставка российских С-400 в Северную Корею станет значительным переломом, поскольку Россия в начале этого года решила отложить поставки двух обещанных систем ПВО С-400 в Индию до августа 2026 года и продолжает откладывать поставки Ирана С-400", - говорится в отчете.

ISW предполагает, что Россия, скорее всего, предоставила Северной Корее ракеты и системы меньшей дальности или возможно пушечные системы ПВО.