В ISW рассказали о попытках Путина склонить Трампа к уступкам, выгодным России

В отчете напомнили, что Трамп анонсировал переговоры с Путиным во вторник 18 марта и "хочет увидеть, смогут ли (он и Путин) положить конец войне". Американский лидер добавил, что они с Путиным "будут говорить о земле", "электростанциях" и "распределении определенных активов".

В Институте напомнили, что 11 марта Соединенные Штаты и Украина согласились на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое зависит от "одобрения и одновременного выполнения (этого плана) Россией".

В предложении отмечалось, что Украина и США намерены сформировать свои переговорные группы и немедленно начать переговоры для достижения прочного мира. В то же время, стороны разграничили временное прекращение огня и будущие переговоры об окончательном мирном урегулировании.

Однако 13 марта Путин отверг предложение о временном прекращении огня и заявил, что прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны.

"Таким образом Путин отклонил один из основных принципов предложения США и Украины - что временное перемирие должно предшествовать формальным переговорам о завершении войны", - отметили в ISW.

По словам аналитиков, в предложении Украины и США о временном прекращении огня отмечалось, что стороны обсуждают вопрос возвращения военнопленных, задержанных гражданских лиц и принудительно депортированных украинских детей и подчеркнули, что это потребует будущих переговоров с Россией. В то же время, отметили в Институте изучения войны, в проекте прекращения огня не упоминается о переговорах с Россией относительно украинской территории, энергетической инфраструктуры или активов.

В отчете напомнили, что Путин предлагал 13 марта позвонить Трампу и обсудить "вопросы", связанные с предложением о перемирии и дальнейшей способностью Украины мобилизовать силы и получать военную помощь от партнеров и союзников - вопросы, которые не были включены в предложение Украины и США о временном прекращении огня.

Таким образом, убеждены в ISW, Путин пытается изменить последовательность переговоров, чтобы заставить Трампа сделать предварительные уступки по вопросам, которые не являются частью украино-американского предложения о временном прекращении огня, но являются частью военных целей России.

"Принятие этих российских требований в контексте переговоров о немедленном прекращении огня, приведет к потере США и Украиной ценных рычагов влияния во время будущих переговоров по обеспечению длительного мира", - убеждены в Институте изучения войны.

Стратегическая позиция Кремля не изменилась

В ISW убеждены, что Россия не отказалась от своего намерения уничтожить украинский суверенитет. Об этом свидетельствует ряд следующих фактов:

Во-первых, Кремль требует в переговорах зафиксировать нейтральный статус Украины и отказ НАТО принимать страну в Альянс в будущем. Российское "вето" на выбор страны по этим вопросам, будет равнозначным отрицанию способности Украины делать выбор относительно своих альянсов и механизмов безопасности как суверенного и независимого государства.

Во-вторых, Кремль в дальнейшем отказывается от перспективы введения в Украину европейских миротворцев и называет их "контингентами" НАТО, что противоречит позициям США и Украины по этому вопросу.

В Москве заявляют, что любые переговоры относительно будущих международных миротворческих миссий в Украине, должны проводиться только после заключения окончательного мирного соглашения для завершения войны, а также только если обе стороны согласятся, что для реализации соглашения нужна международная поддержка. Кремль, похоже, пытается диктовать сроки и последовательность переговоров, требуя, чтобы окончательные мирные переговоры предшествовали любым обсуждениям миротворческих миссий в послевоенной Украине.

При этом Россия жестко отвергает любое участие стран Европы в миротворческих миссиях после войны - в противовес позициям США и Украины по этому вопросу. Это при том, что существенное европейское участие критически важно для любого мирного урегулирования, которое установит в Украине длительный мир.

В-третьих, официальный Киев озвучил условные "красные линии" в будущих переговорах с Россией о завершении войны.

В частности, сильная украинская армия, подкрепленная гарантиями безопасности, остается важнейшим компонентом устойчивого мира в Украине и сдерживания будущей российской агрессии. Любое мирное соглашение не должно содержать никаких ограничений на производство оружия или военную мощь, и что Украина должна в дальнейшем работать над созданием самодостаточного оборонно-промышленного сектора для сдерживания дальнейшей агрессии РФ.

Кроме того, Киев не планирует уступать свою территориальную целостность и суверенитет и никогда не признает контроль России над оккупированными территориями Украины. В ISW убеждены, что обсуждение постоянного статуса оккупированных украинских территорий, должно стать надлежащей частью переговоров об окончательном завершении войны.