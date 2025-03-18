В ISW рассказали о попытках Путина склонить Трампа к уступкам, выгодным России

Президент России Владимир Путин частично отстоял свои интересы в контексте предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Это позволит Кремлю получить превентивные уступки от президента США Дональда Трампа в будущих переговорах о прекращении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили, что Трамп анонсировал переговоры с Путиным во вторник 18 марта и "хочет увидеть, смогут ли (он и Путин) положить конец войне". Американский лидер добавил, что они с Путиным "будут говорить о земле", "электростанциях" и "распределении определенных активов".
В Институте напомнили, что 11 марта Соединенные Штаты и Украина согласились на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое зависит от "одобрения и одновременного выполнения (этого плана) Россией".
В предложении отмечалось, что Украина и США намерены сформировать свои переговорные группы и немедленно начать переговоры для достижения прочного мира. В то же время, стороны разграничили временное прекращение огня и будущие переговоры об окончательном мирном урегулировании.
Однако 13 марта Путин отверг предложение о временном прекращении огня и заявил, что прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны.
"Таким образом Путин отклонил один из основных принципов предложения США и Украины - что временное перемирие должно предшествовать формальным переговорам о завершении войны", - отметили в ISW.
По словам аналитиков, в предложении Украины и США о временном прекращении огня отмечалось, что стороны обсуждают вопрос возвращения военнопленных, задержанных гражданских лиц и принудительно депортированных украинских детей и подчеркнули, что это потребует будущих переговоров с Россией. В то же время, отметили в Институте изучения войны, в проекте прекращения огня не упоминается о переговорах с Россией относительно украинской территории, энергетической инфраструктуры или активов.
В отчете напомнили, что Путин предлагал 13 марта позвонить Трампу и обсудить "вопросы", связанные с предложением о перемирии и дальнейшей способностью Украины мобилизовать силы и получать военную помощь от партнеров и союзников - вопросы, которые не были включены в предложение Украины и США о временном прекращении огня.
Таким образом, убеждены в ISW, Путин пытается изменить последовательность переговоров, чтобы заставить Трампа сделать предварительные уступки по вопросам, которые не являются частью украино-американского предложения о временном прекращении огня, но являются частью военных целей России.
"Принятие этих российских требований в контексте переговоров о немедленном прекращении огня, приведет к потере США и Украиной ценных рычагов влияния во время будущих переговоров по обеспечению длительного мира", - убеждены в Институте изучения войны.
В ISW убеждены, что Россия не отказалась от своего намерения уничтожить украинский суверенитет. Об этом свидетельствует ряд следующих фактов:
Во-первых, Кремль требует в переговорах зафиксировать нейтральный статус Украины и отказ НАТО принимать страну в Альянс в будущем. Российское "вето" на выбор страны по этим вопросам, будет равнозначным отрицанию способности Украины делать выбор относительно своих альянсов и механизмов безопасности как суверенного и независимого государства.
Во-вторых, Кремль в дальнейшем отказывается от перспективы введения в Украину европейских миротворцев и называет их "контингентами" НАТО, что противоречит позициям США и Украины по этому вопросу.
В Москве заявляют, что любые переговоры относительно будущих международных миротворческих миссий в Украине, должны проводиться только после заключения окончательного мирного соглашения для завершения войны, а также только если обе стороны согласятся, что для реализации соглашения нужна международная поддержка. Кремль, похоже, пытается диктовать сроки и последовательность переговоров, требуя, чтобы окончательные мирные переговоры предшествовали любым обсуждениям миротворческих миссий в послевоенной Украине.
При этом Россия жестко отвергает любое участие стран Европы в миротворческих миссиях после войны - в противовес позициям США и Украины по этому вопросу. Это при том, что существенное европейское участие критически важно для любого мирного урегулирования, которое установит в Украине длительный мир.
В-третьих, официальный Киев озвучил условные "красные линии" в будущих переговорах с Россией о завершении войны.
В частности, сильная украинская армия, подкрепленная гарантиями безопасности, остается важнейшим компонентом устойчивого мира в Украине и сдерживания будущей российской агрессии. Любое мирное соглашение не должно содержать никаких ограничений на производство оружия или военную мощь, и что Украина должна в дальнейшем работать над созданием самодостаточного оборонно-промышленного сектора для сдерживания дальнейшей агрессии РФ.
Кроме того, Киев не планирует уступать свою территориальную целостность и суверенитет и никогда не признает контроль России над оккупированными территориями Украины. В ISW убеждены, что обсуждение постоянного статуса оккупированных украинских территорий, должно стать надлежащей частью переговоров об окончательном завершении войны.
На прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов. Американская сторона предложила полное прекращение огня на 30 дней по всей линии фронта. Украинская делегация согласилась с этой идеей, но при условии, что российские захватчики также прекратят боевые действия.
Зато в Кремле не поддержали идею временного перемирия. Путин до сих пор не дал окончательного согласия на прекращение огня и намекнул, что Украина использует эти 30 дней для усиления своих Вооруженных сил.
В понедельник, 17 марта, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на временное перемирие с Украиной.
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