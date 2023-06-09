В ISW рассказали о проведении ВСУ контрнаступательных операций на ряде участков фронта

Операции в Запорожской и Донецкой областях

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ перешли от оборонительных к наступательным действиям на Бахмутском направлении, и продвинулись от 200 м до почти 2 км на флангах города. Силы обороны Украины с 4 июня добились тактических успехов в ходе ограниченных локальных контратак в западной части Донецкой области вблизи админграницы с Запорожской областью.

Военные ВСУ дополнительно провели атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, при этом эксперты отмечают, что, верояно, они не добились успехов в рамках этой атаки на момент публикации отчета.

Украинские военные в ночь на 8 июня провели ограниченную, но "все же значительную атаку" в западной части Запорожской области. Российские оккупанты, по-видимому, защищались от этой атаки "доктринально обоснованным образом" и, как сообщается, по состоянию на 8 июня вернули свои исходные позиции, говорится в материале.

Сообщения о прорыве линии обороны оккупантов

Российские источники начали сообщать поздно вечером 7 июня, что части украинских бригад, недавно оснащенных западным снаряжением, начали наступление юго-западнее Орехова на западе Запорожской области.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что ВСУ атаковали вдоль линии Малая Токмачка - Пологи с целью прорвать линию российской обороны между Роботиным и Вербовым (оба примерно в 15 км к юго-востоку от Орехова).

Российские источники признали, что ВСУ прорвали первую полосу обороны на этом участке, удерживаемую частями российских 291-го и 70-го мотострелковых полков (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮВО), а также 22-й и 45-й отдельной гвардейской бригадой специального назначения (ГРУ), но сообщили, что этим силам РФ удалось контратаковать и в конечном итоге отбросить подразделения ВСУ на исходные позиции.

Потеря техники при наступательных действиях

Имеющиеся боевые кадры с геолокацией предполагают, что ограниченные украинские силы пересекли трассу N08 Пологи - Воскресенка, но российские источники указывают на то, что войска РФ, вероятно, оттеснили бойцов ВСУ в направлении Орехова к линии фронта и вернули утраченные позиции, говорится в отчете.

По сообщениям, 8 июня ВСУ также потеряли технику, предоставленную Западом, при этом в ISW отмечают, что потери неизбежны при любом военном предприятии.

"Украинские силы будут нести потери, в том числе как западной, так и советской техники, в ходе любых наступательных операций. Западное оборудование защищено от повреждений не больше, чем оборудование, которое украинцы использовали и теряли с февраля 2022 года. Потеря оборудования, в том числе западного, на раннем этапе контрнаступления не является показателем будущего прогресса украинского контрнаступления", - указывается в публикации.

Аналитики Института изучения войны указывают на важность не преувеличивать влияние первоначальных потерь западной или любой другой техники, особенно в боях за прорыв подготовленных оборонительных позиций.

Контрнаступление ВСУ может состоять из множества операций

Также аналитики сообщают, что украинские атаки в западной части Запорожской области 8 июня не отражают всех возможностей ВСУ в нынешнем контрнаступлении.

"Украина ранее продемонстрировала способность проводить скоординированную и эффективную наступательную операцию с участием нескольких механизированных бригад еще в сентябре 2022 года при освобождении Харьковской области", - отмечают в ISW.

По мнению экспертов, контрнаступление ВСУ, скорее всего, будет состоять из множества операций разного масштаба, включая более локальные атаки, которые наблюдались в этом секторе 8 июня, и меньшие усилия не отражают максимальные возможности украинской численности или эффективности.

Сообщается, что Украина сформировала 12 специализированных контрнаступательных бригад, 9 из которых оснащены западным снаряжением, а 3 - существующим оборудованием, и к этим подразделениям почти наверняка присоединятся опытные подразделения ВСУ, уже находящиеся в боевой готовности.

"Украина, по-видимому, задействовала только часть большого резерва сил, доступных для контрнаступательных операций, и наблюдателям следует избегать подсчета украинских бригад, которые, как сообщается, использовали или, как сообщается, повреждены западные комплекты, в качестве меры оставшейся эффективной боевой мощи украинских сил", - указывается в отчете.

Ключевые выводы

Минобороны РФ отреагировало на украинскую атаку с нехарактерной степенью слаженности и похвалило подразделения Южного военного округа за якобы отражение атаки и восстановление утраченных позиций.

Российские источники предоставили объяснения заявленным успехам России во время атак 8 июня, высоко оценив эффективное использование российскими войсками систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поддержки с воздуха и противопехотных мин против украинских сил.

Российские войска Южного военного округа, дислоцированные в районе Запорожской области, скорее всего, будут более качественной группировкой, чем силы РФ в других частях театра военных действий, и их оборонительные характеристики вряд ли будут отражать оборонительные возможности российских группировок в других местах на театре военных действий.

Войска РФ и оккупационные "власти" продолжают усугублять гуманитарные последствия наводнения в результате прорыва плотины Каховской ГЭС.

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин перенес свою ежегодную пресс-конференцию с июня 2023 года на ноябрь или декабрь 2023 года.

Войска РФ продолжали наносить ограниченные наземные удары по линии Купянск - Сватово и в районе Кременной.

ВСУ добились ограниченных успехов в районе Бахмута, а российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк.

Украинские силы продолжали наносить ограниченные наземные удары по административной границе между Донецкой и Запорожской областями.

Минобороны РФ продолжает позиционировать себя как твердая власть над оборонно-промышленной базой (ОПБ), подчеркивая свою способность доставлять на фронт новую технику.

Сообщается, что российские оккупационные "власти" прибегают к карательным мерам против гражданского населения на оккупированной части Украины из-за снижения влияния российских оккупационных "властей" на гражданское население.

Контрнаступление ВСУ

В начале недели, 5 июня, в Минобороны РФ заявили, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на 5 участках фронта. При этом в Минобороны Украины заявили об очередном вражеском ИПСО, и отметили, что оккупанты заранее заготовили разные фейковые сюжеты о ходе боев.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что украинские войска еще не начали контрнаступление.

Параллельно с этим Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском участке фронта на флангах.

Как отметил на днях командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, наши бойцы пытаются взять Бахмут в оперативное окружение. Генерал также заявил, что ВСУ продолжают движение вперед на флангах, а войска РФ теряют позиции под Бахмутом.

Добавим также, недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о том, что бойцы ВСУ на разных участках возле Бахмута продвинулись до 1600 метров.