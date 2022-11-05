В ISW рассказали, как составляют свои ежедневные прогнозы

"Мы основываемся полностью на открытых источниках. Мы не получаем никакой разведывательной информации от Украины или Запада. Все наши оценки подкреплены ссылками и цитатами, то есть если вы хотите проверить, на какой источник мы ссылаемся, все есть в онлайн-доступе", - объяснила Степаненко.

Она подчеркнула, что прогнозы и оценки по освобождению или наступлению тоже строятся на открытых источниках и детальном анализе ситуации.

"Конечно, мы цитируем украинские источники, потому что они видят ситуацию на местах. Мы обычно оцениваем, где должны быть линии фронта, и когда они могут быть прорваны. Так что в большинстве случаев речь идет о комбинации оценок. Мы собираемся, и на основе этих оценок, других фактов, которые мы берем, карт и т.д., мы делаем финальную оценку происходящего", - объяснила аналитик.

Кроме того, Степаненко подчеркнула, что ISW больше фокусируется на действиях российских оккупантов, поскольку аналитики не хотят навредить операциям ВСУ.

"Мы не хотим навредить операционной безопасности ВСУ, о чем просят украинские власти. Это очень важно для нас", - добавила автор ISW.