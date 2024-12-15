В ISW рассказали, как РФ использует солдат Северной Кореи в Курской области

Отмечается, что российские военные блогеры недавно признали участие войск КНДР в наступательных операциях в Курской области. В частности, по их словам, 6 декабря северокорейские солдаты участвовали в захвате села Плехово к югу от города Суджа.

Несколько блогеров утверждали, что северокорейский спецназ захватил Плехово без помощи российских войск, хотя один из блогеров назвал штурм совместной операцией российских и северокорейских военных.

По данным обнародованных 14 декабря геолокационных кадров, около 40 пехотинцев проводят штурмовую операцию к востоку от села Кремяное (восточнее Коренево). Отдельные источники утверждали, что на этих кадрах изображены северокорейские войска, хотя Институт изучения войны не способен независимо проверить, изображены на них военные КНДР или российские военнослужащие.

По данным российского военного блогера, элементы российского 1427-го мотострелкового полка (мобилизованный элемент российских территориальных войск), продвинулись вперед у Русского Поречного (севернее Суджи) при поддержке северокорейского персонала.

Блогер утверждал, что элементы российского 22-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот, Южный военный округ) и батальон специального назначения "Арбат" (Международная добровольческая бригада "Пятнашка" "Донецкой народной республики", 51-я общевойсковая армия) в течение "многих недель" готовили северокорейский персонал, который действовал в Курской области.

Украинское военное издание "Милитарный", ссылаясь на несколько источников, 14 декабря сообщило, что северокорейские солдаты проводили пехотные атаки на открытой местности группами от 20 до 30 человек в неустановленных районах Курской области.

В то же время, в Институте изучения войны отметили, что не могут самостоятельно проверить ни одно из этих утверждений.

"ISW ранее отмечал, что способность Северной Кореи учиться и учитывать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится. Это произойдет при условии, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в аналогичных атаках с высоким уровнем истощения пехоты, в которых оно использует большинство военнослужащих РФ", - говорится в отчете.