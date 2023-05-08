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В ISW рассказали, чем закончился шантаж Минобороны РФ со стороны Пригожина и Кадырова о Бахмуте

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Заявленные планы основателя российской ВЧК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова провести обмен своими подразделениями в районе Бахмута, который оккупанты пытаются захватить, вынудили Минобороны РФ возобновить раздачу артснарядов "вагнеровцам".

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Эксперты обращают внимание, что после подобного шантажа со стороны Пригожина и Кадырова командующий оккупационными войсками РФ в Украине генерал Валерий Герасимов мог пойти на попятную в вопросе снабжения боеприпасами "вагнеровцев", которые участвуют в штурмах Бахмута.

Перед этим представитель Минобороны РФ, напротив, намеревался снизить приоритетность таких усилий.

Так, 7 мая Пригожин рассказал, что получил от МО РФ документ, обещающий снабжать силы "Вагнера" боеприпасами и оружием, необходимыми для ведения наступательных операций в Бахмуте. Впрочем, "повар Путина" не публиковал данный документ, и в настоящее время ISW не может проверить его утверждения.

Эксперты считают, что Минобороны РФ, вероятно, принципиально не изменило своего намерения снизить приоритетность наступательных операций и сохранить боеприпасы на театре военных действий.

"Пригожин и Кадыров, вероятно, фактически шантажировали МО РФ, чтобы оно выделило ресурсы силам "Вагнера" в Бахмуте, угрожая вывести чеченские силы Кадырова из других частей театра военных действий, чтобы сменить силы "Вагнера" в Бахмуте", - говорится в публикации.

Аналитики назвали совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу "очевидно успешными", и это также указывают на то, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские оккупационные силы в Украине, несмотря на то, что он является номинальным командующим театром военных действий.

В Институте изучения войны также высказывают мнение, что способность Пригожина и Кадырова "существенно влиять" на решения военного командования РФ зависит от готовности российского диктатора Путина "их умиротворить", а также от "уверенности в их силах".

"И то, и другое, вероятно, ухудшится после дальнейших усилий по шантажу", - считают эксперты.

Ключевые выводы

  • Кадыров, вероятно, поддержал попытки "вагнеровцев" шантажировать российское военное командование, чтобы восстановить свое положение в Кремле.
  • Очевидная потребность Герасимова в переговорах с подчиненными командирами и способность этих командиров принуждать его к действиям позволяют предположить, что проблемы с командной цепочкой существенно влияют на способность ВС РФ проводить согласованные операции на театре военных действий.
  • Эти события поднимают вопросы о способности России координировать последовательную оборонительную кампанию на всем театре военных действий.
  • Продолжающаяся борьба Пригожина за завершение захвата и оккупации Бахмута противоречит его последовательному заявлению о том, что захват города не имеет стратегической ценности.
  • Войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия северо-восточнее Купянска и южнее Кременной.
  • По состоянию на 7 мая войска РФ добились определенных территориальных успехов в Бахмуте и продолжали ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка - Донецк.
  • Российские источники утверждают, что в ночь с 6 на 7 мая ВСУ запустили до 23 беспилотников по оккупированному Крыму.
  • Субъекты РФ продолжают комплектование и формирование региональных вооруженных формирований и добровольческих батальонов.
  • Российские оккупационные "власти" продолжают планировать и осуществлять принудительную эвакуацию из Запорожской области.

Напомним, перед этим аналитики Института изучения войны оценили риски захвата Бахмута после замены "вагнеровцев" на "кадыровцев", - в ISW считают, что от такой смены сил оккупанты вряд ли добьются ожидаемых результатов в попытках захватить город.

Ранее командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что войска РФ проводят перегруппировку, чтобы взять под контроль Бахмут до 9 мая.

Добавим также, что недавно Сырский проверил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, где провел совещание с командирами.

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БахмутКадыровЧВК ВагнераЕвгений ПригожинВойна России против Украины