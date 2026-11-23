Геолокационные кадры, опубликованные 22 ноября, показывают пожар и вторичные взрывы на российском корвете проекта 20380 "Меркурий" класса "Стерегущий". Судно стояло на военно-морской базе Бенгази на востоке Ливии.

В этот же день обнародовали и спутниковые снимки. На них видно, что большая часть корвета опрокинулась и затонула.

Что говорят ливийские военные

Ливийские военные чиновники, связанные с Ливийской национальной армией, заявили, что украинские военные запустили против "Меркурия" шесть морских дронов. Ливийская национальная армия связана с Россией, пишет ISW.

По их словам, два дрона попали в корвет. Запустили их с базы на западе Ливии, где действуют украинские военные.

Корвет несколько дней стоял в порту Бенгази. Он сопровождал российские грузовые суда, которые могут перевозить военный экспорт в Средиземное море.

Что известно о втором судне

Местные ливийские медиа 22 ноября опубликовали кадры, на которых морские дроны атакуют российское грузовое судно "Аскалон" у побережья Бенгази. Оно связано с военными и ходит под мальтийским флагом.

Аскалон находится под украинскими санкциями. По сообщениям, он являлся частью конвоя с российскими военными грузами. Конвой вышел из Балтийска в Калининградской области в середине октября 2026 года.

К моменту публикации отчета ни украинские, ни российские чиновники не комментировали удары вблизи Бенгази, отмечает Институт изучения войны.

Напомним, 22 ноября Naval News и Telegram-канал Exilenova+ сообщили, что корвет "Меркурий" почти наверняка уничтожен после мощного взрыва и пожара в порту.

Впоследствии Associated Press написало о серьезных повреждениях корвета после атаки морских дронов.

По данным издания, правительство Восточной Ливии подтвердило, что корабль зашел в порт на дозаправку. Вместе с Россией ливийцы начали расследование инцидента.