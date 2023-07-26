ISW: Путин не уверен в способности "сплотить элиту" в РФ

Эксперты отмечают, что Путин и Кремль не смогли оперативно отреагировать на мятеж "вагнеровцев" 24 июня, оставив местным российским чиновникам возможность принимать решения относительно наступления наемников на Москву.

Как сообщила газета Washington Post 25 июля, украинские и европейские силовики заявили о том, что Путин не отдавал приказов большую часть дня во время попытки основателя ВЧК "Вагнера" устроить переворот, несмотря на предупреждения российских спецслужб о вероятности мятежа как минимум за 2-3 дня до этого.

Сообщается, что российские спецслужбы усилили меры безопасности в нескольких стратегических точках, включая Кремль, за несколько дней до мятежа "вагнеровцев", но не предприняли никаких других действий.

Также говорится о том, что региональные российские чиновники должны были решить, как реагировать на восстание, а региональные военные и сотрудники службы безопасности были теми, кто решил не пытаться остановить конвои "вагнеровцев" силовым путем.

Предполагаемое отсутствие реакции со стороны Кремля и Путина указывает на то, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову военному руководству и, вероятно, не имел возможности быстро положить конец восстанию, говорится в публикации.

Также отмечается, что Кремль, вероятно, осознает, что его паралич "высветил определенную степень нестабильности режима и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии", чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.

В отчете ISW указывается, что неспособность Путина действовать быстро также свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности сплотить вокруг себя "российскую элиту". А также может свидетельствовать о том, насколько фракционной стала внутрикремлевская политика.

Как заявлял высокопоставленный представитель НАТО, неназванные высокопоставленные российские политические деятели в Москве, похоже, готовы сплотиться вокруг Пригожина в случае успеха восстания "вагнеровцев".

По мнению аналитиков Института изучения войны, Кремль, вероятно, пытается определить российские "элиты", которые были готовы встать на сторону Пригожина, и рассматривает решение региональных властей не останавливать продвижение наемников "как показатель нелояльности".

Так, губернатор Тульской области и бывший глава Сил специальных операций РФ Алексей Дюмин, вероятно, вызвал дополнительные подозрения из-за его прежних связей с Пригожиным и его роли в переговорах, положивших конец мятежу, добавляют эксперты.

Военный мятеж Пригожина с "вагнеровцами"

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 24 июня обвинил Минобороны РФ в том, что российские военные ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он с "вагнеровцами" отправился в марш на Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до столицы РФ не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его боевиков в Беларусь.

Как неоднократно утверждали официальные лица Украины, такой бунт в РФ точно не станет последним. При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов уточнял, что у ГУР есть информация о подготовке нового мятежа в России.