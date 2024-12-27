В ISW проанализировали катастрофу азербайджанского самолета в Казахстане

В отчете сослались на сообщения источников агентства Reuters. По их словам, предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что российская система противовоздушной обороны "Панцирь-С" поразила самолет после того, как помехи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вызвали сбои в работе средств связи на борту самолета во время приближения к Грозному.

Американский чиновник сообщил Reuters, что существуют ранние признаки того, что самолет мог быть сбит российской зенитной системой. По данным издания The Wall Street Journal, по мнению авиационных экспертов, видеозаписи обломков свидетельствуют о том, что самолет был сбит российской системой ПВО.

В ISW отметили, что казахские официальные лица не подтвердили и не опровергли эти предварительные отчеты расследования, а представитель Кремля Дмитрий Песков также отказался комментировать авиакатастрофу до появления результатов окончательного расследования.

Версия РФ о столкновении с птицами

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиации") Артем Кореняко заявил, что самолет разбился в 09:30 по московскому времени после того, как пилот решил приземлиться в аэропорту Актау. Причиной катастрофы он назвал "столкновение с птицами".

Российские источники также первоначально делали противоречивые заявления о том, что самолет был перенаправлен в аэропорт Минеральные Воды, Ставропольский край (примерно 270 километров к северо-западу от Грозного) и аэропорт Махачкалы (примерно 180 километров к юго-востоку от Грозного) из-за риска ударов беспилотников или туманной погоды в Грозном.

Связанный с российскими правоохранительными органами инсайдерский источник утверждал, что ракета ПВО, вероятно, поразила самолет на высоте 2400 метров примерно в 18 километрах к северо-западу от аэропорта Грозного над Наурским районом.

"Инсайдерский источник отметил, что в Наурском районе есть несколько российских военных баз, у которых есть на вооружении системы противовоздушной обороны. По его словам, Минобороны России недавно разместило несколько комплексов "Панцирь" в Чечне после того, как украинские беспилотники нанесли удары по этому региону", - говорится в отчете Института изучения войны.

Вероятные переговоры пилота с диспетчером

Позже инсайдерский источник опубликовал якобы полную расшифровку переговоров между экипажем самолета и диспетчером в Грозном. ISW не может подтвердить правдивость этого материала.

В обнародованной якобы расшифровке отмечается, что пилот трижды пытался посадить самолет в Грозном между 07:36 и 08:11 по московскому времени. Экипаж несколько раз сообщал диспетчеру о полном отказе систем GPS и связи, как только самолет начал снижаться.

Из расшифровки также следует, что диспетчер неоднократно терял радиолокационный контакт с самолетом. Пилот решил развернуть борт в направлении Баку около 08:11, прежде чем связаться с диспетчером в 08:16 с тревожным сообщением об отказе управления самолетом из-за столкновения со стаей птиц.

Инсайдерский источник не исключает, что экипаж мог принять взрыв за столкновение со стаей птиц. Из вероятной стенограммы следует, что пилот сообщил диспетчеру о помощи из-за потери самолетом управления и отказе гидравлических систем.

Из вероятной стенограммы следует, что пилот начал искать альтернативный аэропорт в России для экстренной посадки. В частности, он спросил диспетчера о погоде в аэропорту Минеральных Вод, а затем запросил информацию об аэропорте Махачкалы.

В предполагаемой расшифровке указано, что пилот также связался с диспетчерами аэропорта Ростова-на-Дону (около 744 км к северо-западу от Грозного).

По данным издания Еврозона, источники в правительстве Азербайджана заявили, что российские власти не позволили самолету приземлиться ни в одном из российских аэропортов. Вместо этого лайнеру приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау, несмотря на просьбу пилота об экстренной посадке.

Агентство Reuters сообщило, что аэропорт Махачкалы был закрыт утром 25 декабря, а российские чиновники не объяснили причину пересечения самолетом Каспийского моря.