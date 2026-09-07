Путин отказался от компромиссов по Украине: в ISW указали на главную проблему РФ

Путин не готов идти на существенные компромиссы ради завершения войны против Украины. В ISW считают, что Кремль продолжает рассчитывать на военное достижение своих целей, опираясь на искаженную оценку ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

Кремль сохраняет прежние требования

В ISW проанализировали заявления, сделанные после встречи Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По оценке аналитиков, Москва фактически продолжает придерживаться требований, которые российский лидер озвучил в июне 2024 года.

Речь идет о полном выводе украинских сил из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые российская армия не контролирует.

Среди требований также остаются "демилитаризация" и "денацификация" Украины и отказ страны от вступления в НАТО.

В ISW отмечают, что заявление помощника Путина Юрия Ушакова после переговоров с американской делегацией "свидетельствует о том, что Кремль, как и прежде, не желает идти на какие-либо существенные компромиссы в отношении максималистских требований России".

Путин получает искаженную информацию о фронте

Аналитики считают, что российское руководство может переоценивать собственные успехи на поле боя. По словам Ушакова, Путин во время встречи с Уиткоффом и Кушнером рассказал о "значительных успехах" российской армии вдоль линии фронта. В ISW считают эту оценку преувеличенной.

Кроме того, близкий к Кремлю источник заявлял перед визитом американской делегации, что соглашение о мире якобы невозможно до захвата всей Донецкой области. При этом Путин, по данным источника, уверен, что российская армия способна выполнить эту задачу до конца 2026 года.

"Человек, близкий к Кремлю, заявил перед визитом Уиткоффа и Кушнера в Москву, что мирного соглашения не будет, пока российские войска не захватят оставшуюся часть Донецкой области, и отметил, что Путин уверен, что российские войска смогут захватить всю Донецкую область до конца 2026 года – последнего срока, установленного Кремлем для достижения этой цели", – говорится в отчете.

В ISW также указывают на систематическое искажение информации российскими военными командирами. По мнению аналитиков, преувеличение успехов армии РФ может укреплять убежденность Путина в том, что дальнейшее наступление позволит добиться поставленных целей без каких-либо уступок.

"Ложь и искажение информации российскими военными командирами на многих уровнях, вероятно, приводят к тому, что Путин укрепляется в убеждении, что российские войска могут достичь поставленных целей в Донецкой области к концу 2026 года, и поэтому ему не нужно идти ни на какие компромиссы в своих целях", – пояснили эксперты.

Захват Донецкой области откладывается

При этом реальные темпы продвижения российских войск не позволяют говорить о скором выполнении этой задачи. В ISW напоминают, что с начала полномасштабной войны Путин устанавливал как минимум 15 сроков для захвата всей Донецкой области, однако российские силы не выполнили ни один из них.

Отдельно аналитики обращают внимание на Константиновку. Российские войска ведут бои за город с октября 2025 года, но за 11 месяцев так и не смогли его захватить. Далее перед ними остаются Славянск, Краматорск и Дружковка, которые входят в украинский укрепленный пояс.

"Российские войска не выполнят новый срок, установленный Путиным, – захват всей Донецкой области до 31 декабря 2026 года. Россияне ведут боевые действия за Константиновку с октября 2025 года и уже 11 месяцев не могут захватить её. Они не достигли этой цели, не говоря уже о том, чтобы войти или захватить другие города Крепостного пояса – Славянск, Краматорск и Дружковку – и не смогут захватить все три в течение оставшихся четырех месяцев 2026 года, учитывая, что им не удалось завершить захват ни одного из них почти за год", – уверены аналитики.

В ISW также подсчитали, сколько времени потребуется российским войскам при нынешних темпах продвижения. В августе средняя скорость наступления РФ на всем театре боевых действий составляла 2,91 кв. км в день. При сохранении такого показателя оккупация оставшихся 19% Донецкой области заняла бы значительно больше времени.

"Российские войска не захватят Донецкую область до 2032 года при нынешних темпах продвижения, если они вообще смогут её захватить".

Согласно расчетам ISW, при темпах августа российская армия могла бы захватить оставшуюся часть Донецкой области только 2 октября 2032 года. При этом аналитики отдельно подчеркивают, что не готовы утверждать, что РФ вообще сможет установить полный контроль над регионом.