В ISW объяснили риторику Шойгу о наращивании производства ракет для ударов по Украине

Так, глава Минобороны РФ расхваливал государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", называя образцовым оборонным предприятием. По словам Шойгу, оно успешно начинает серийное производство ракет и разработает планы по удвоению текущего объема производства в ближайшей перспективе.

Аналитики обращают внимание, что акцент Шойгу на производстве высокоточных ракет согласуется с изменением риторики Минобороны РФ относительно использования высокоточных ракет "для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры" в тыловых районах Украины.

Это, вероятно, направлено на попытку позитивно выделить возможности РФ на фоне растущих в российском информационном пространстве опасений по поводу возможного украинского контрнаступления, добавляют в ISW.

Шойгу, вероятно, пытается отвести усиливающиеся обвинения в том, что Минобороны РФ не может обеспечить российские оккупационные войска в Украине достаточным количеством боеприпасов, считают эксперты.

Так, Шойгу утверждает, что на сегодняшний день войска РФ получили достаточно боеприпасов, чтобы нанести значительный урон Силам обороны Украины.

В ISW ранее отмечали, что российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с логистикой и усилиями по формированию сил, после того, как в конце марта командиры, выступающие против Герасимова, и ядра Минобороны РФ частично восстановили благосклонность руководителя Кремля Владимира Путина.

Российские блогеры также начали называть конкретных должностных лиц Минобороны РФ в своих обвинениях в плохом снабжении войск в этот период.

Кроме того, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает утверждать, что Минобороны РФ намеренно ведет наемников "вагнеровцев" к провалу в Бахмуте, отказываясь предоставить запрошенное ими количество снарядов, что, по утверждению его командиров, приводит к большим потерям и медленному продвижению на поле боя.

Добавим, что "вагнеровцы" тоже утверждали, что 2 мая передали в комитет Госдумы РФ по обороне 39 ящиков с жалобами наемников на нехватку боеприпасов.