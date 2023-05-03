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В ISW объяснили риторику Шойгу о наращивании производства ракет для ударов по Украине

Фото: Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу об увеличении оборонно-промышленной базой производства высокоточных ракет для использования против Украины может свидетельствовать о попытках чиновника отвести обвинения в обществе о недостаточном обеспечении оккупационных сил боеприпасами.

К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.

Так, глава Минобороны РФ расхваливал государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", называя образцовым оборонным предприятием. По словам Шойгу, оно успешно начинает серийное производство ракет и разработает планы по удвоению текущего объема производства в ближайшей перспективе.

Аналитики обращают внимание, что акцент Шойгу на производстве высокоточных ракет согласуется с изменением риторики Минобороны РФ относительно использования высокоточных ракет "для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры" в тыловых районах Украины.

Это, вероятно, направлено на попытку позитивно выделить возможности РФ на фоне растущих в российском информационном пространстве опасений по поводу возможного украинского контрнаступления, добавляют в ISW.

Шойгу, вероятно, пытается отвести усиливающиеся обвинения в том, что Минобороны РФ не может обеспечить российские оккупационные войска в Украине достаточным количеством боеприпасов, считают эксперты.

Так, Шойгу утверждает, что на сегодняшний день войска РФ получили достаточно боеприпасов, чтобы нанести значительный урон Силам обороны Украины.

В ISW ранее отмечали, что российское военное командование проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с логистикой и усилиями по формированию сил, после того, как в конце марта командиры, выступающие против Герасимова, и ядра Минобороны РФ частично восстановили благосклонность руководителя Кремля Владимира Путина.

Российские блогеры также начали называть конкретных должностных лиц Минобороны РФ в своих обвинениях в плохом снабжении войск в этот период.

Кроме того, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает утверждать, что Минобороны РФ намеренно ведет наемников "вагнеровцев" к провалу в Бахмуте, отказываясь предоставить запрошенное ими количество снарядов, что, по утверждению его командиров, приводит к большим потерям и медленному продвижению на поле боя.

Добавим, что "вагнеровцы" тоже утверждали, что 2 мая передали в комитет Госдумы РФ по обороне 39 ящиков с жалобами наемников на нехватку боеприпасов.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили изменение тактики россиян по обстрелам и ракетным атакам, и назвали их приоритетные цели.

Добавим также, недавно эксперт объяснил, почему РФ возобновила массированные атаки и может ли вернуться в залп 60 ракет.

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