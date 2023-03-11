В ISW объяснили, зачем в России тратят миллиарды на ненужные линии обороны

Россияне продолжают устанавливать оборонительные рубежи в тыловых районах, далеких от нынешних линий фронта в Украине, а также в районах РФ, где, скорее всего, никогда не будет боевых действий, говорится в публикации.

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил 9 марта, что власти завершили строительство "засечной линии" укреплений вдоль границы єтого региона с Украиной.

По словам чиновника, ВС РФ должны выделить войска для защиты этой системы укреплений в случае маловероятного нападения Украины на Белгородскую область.

Как отмечают аналитики, Росармия, укомплектовав эти укрепления, "значительно неправильно" бы распределила силы, которые "лучше подходят для поддержки активных наступательных операций" в других частях Украины.

Также Гладков, заявил, что на строительство линии обороны было потрачено 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов). Эксперты ISW считают, что это, вероятно, является пустой тратой средств на фоне вопросов о способности РФ финансировать свои военные действия в Украине.

Как проинформировал Генштаб ВСУ 10 марта, российские войска продолжают строительство укреплений вдоль границы Курской области с Украиной, еще одного района, который, скорее всего, никогда не увидит боевых действий.

Глава оккупированного Россией украинского Крыма Сергей Аксенов заявил 10 марта, что войска РФ строят линию обороны на полуострове, и намекнул, что построить линию приказал российский президент РФ Владимир Путин.

Эти укрепления находятся далеко от нынешних линий фронта на юге Украины, и любой российский персонал и техника, развернутые на этих линиях, также лучше подходят для других регионов Украины, говорится в аналитическом отчете.

"Российские официальные лица в Курской и Белгородской областях, возможно, строят оборонительные укрепления в поддержку информационных операций, направленных на то, чтобы представить Украину как угрозу российской территории, чтобы представить войну на Украине как экзистенциальную для России", - отмечают эксперты.

Кроме того, сохранение российских укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что войска РФ не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

В ISW добавляют, что сейчас не зафиксировано развертывание российских войск ни на одном из этих оборонительных рубежей, и поэтому "укрепления в настоящее время не имеют значения для российских операций в Украине".

Ключевые выводы