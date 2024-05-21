В ISW объяснили, зачем Россия накапливает войска у границы с Сумской областью

Российские войска накапливают ограниченные и недоукомплектованные силы у границы с Сумской областью, чтобы оттянуть подразделения ВСУ в этот район с других направлений линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на информацию заместителя командира одной из бригад ВСУ, которая действует на севере Харьковской области. По его словам, на Сумском направлении россияне накапливают войска, в том числе с участием кадыровцев. Однако ограниченное количество личного состава позволяет предположить, что целью России является оттягивание и закрепление украинских сил в этом районе международной границы.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 - 10 тысяч человек.

По данным эксперта, эта группировка состоит из:

трех недоукомплектованных мотострелковых полков, в каждом из которых не хватает одного-двух батальонов;

восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов;

одного батальона воздушно-десантных войск (ВДВ), переброшенных из разных частей, соединений и военных округов;

не менее двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.

В начале мая Машовец сообщал, что в состав российской группировки в Курской области входит неустановленный батальон воздушно-десантных войск. Один из российских военных блогеров отметил, что в Курской области находится российский 3-й батальон ВДВ 104-го полка ВДВ (76-й дивизии ВДВ).

"Даже ограниченная активность России на других участках международной границы ниже минимума для наступательных операций, может привести к оттягиванию подразделений Сил обороны Украины с других участков фронта. В случае угрозы вторжения РФ в другие пограничные зоны, выходящие за пределы северной части Харьковской области, войска агрессора смогут привлечь внимание и зафиксировать ВСУ в этой зоне", - говорится в отчете ISW.