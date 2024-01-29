ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ISW объяснили, почему РФ пытается создать условия для дестабилизации ситуации в Молдове

Понедельник 29 января 2024 07:20
UA EN RU
В ISW объяснили, почему РФ пытается создать условия для дестабилизации ситуации в Молдове Фото: РФ пытается создать условия для дестабилизации ситуации в Молдове (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Константин Широкун

Кремлевские чиновники пытаются создавать информационные условия для дестабилизации политической ситуации в Молдове, вероятно, с целью предотвращения интеграции Молдовы в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики отмечают, что Россия в скором времени может выдвинуть претензии против Молдовы, которые будут связаны якобы с нежеланием находить общий язык с Приднестровьем.

Эксперты ISW объяснили, что Кремль таким образом, скорее всего, создает информационные условия для оправдания будущей российской агрессии в Молдове и готов для этого использовать предлог защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира" – концепции, основанной на расплывчатых определениях этнических русских в разных странах.

Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за предполагаемого отказа Молдовы от процесса приднестровского урегулирования.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ. После этого и других шагов пророссийская партия "Шор" организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В результате Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

В январе Санду также отмечала, что риски со стороны РФ из-за попыток свергнуть правительство в Кишиневе никуда не делись. Ожидается, что весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Российская Федерация
NEWS
ЕС может "обвалить" экономику Венгрии, если она не поддержит пакет помощи Украине, - FT
ЕС может "обвалить" экономику Венгрии, если она не поддержит пакет помощи Украине, - FT
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России