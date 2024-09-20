ВСУ потеснили россиян на Покровском направлении, РФ имеет успех в Харьковской области: карты ISW

Украинские защитники продолжают продвигаться в Курской области РФ, также они отвоевали территории на Покровском направлении в Украине. Оккупанты продвинулись в Харьковской области, возле Сватового, Северского и Часова Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операции ВСУ в России

Украинские силы незначительно продвинулись к западу от украинского выступа в Курской области - в частности к востоку от Веселого.

Также ВСУ продвинулись дальше на северной стороне выступа и продолжили наступление в этом районе 19 сентября. В частности, украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Шептуховки и к юго-востоку от Найденова.

Украинские силы атаковали вблизи Любимовки, Обуховки (юго-восточнее Коренево и восточнее Снагоста), Кременного (восточнее Коренево) и Борков (юго-восточнее Суджи).

Дополнительные спутниковые снимки, сделанные 19 сентября, показывают, что продолжаются пожары на 107 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России в Торопке Тверской области после удара украинских беспилотников 18 сентября.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в дачные районы к западу от Глубокого (к северу от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища.

Российские войска продолжали наземные наступления к северу от Харькова у Глубокого, Волчанска и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно подтвердили незначительное продвижение к юго-западу от Сватово во время продолжения наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись в западной Макеевке (юго-западнее Сватово) в Луганской области.

Российские военные блогеры утверждали, что российские силы, действовавшие юго-восточнее Купянска, также продвинулись к Глушковке, к западу и северу от Песчаного и к югу от Стельмаховки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Операция №3 - Донецкая область

Российские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что захватчики недавно продвинулись к юго-востоку от Выимки (юго-восточнее Северска).

18 и 19 сентября российские войска продолжали наступление восточнее Северска в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северска в районе Ивано-Дарьевки и Выемки.

Российские силы незначительно продвинулись севернее Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в Григорьевку (севернее Часова Яра).

19 сентября российские войска продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли.

Украинские силы недавно отвоевали территорию, а российские силы немного продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись юго-восточнее Мариновки (юго-восточнее Покровска и северо-восточнее Селидово).

Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись юго-западнее Михайловки (юго-восточнее Покровска и восточнее Селидово).

18 сентября связанный с Кремлем российский блогер заявил, что российские войска контролируют 80% Гродовки (восточнее Покровска). Однако ISW оценил, что российские войска оккупировали около 60% Гродовки.

Российские войска, действовавшие западнее Донецка, 19 сентября продолжали наступательные операции в районе Георгиевки и в направлении Дальнего, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

19 сентября российские войска продолжали наступательные операции юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 18 и 19 сентября российские войска атаковали вблизи Угледара, Константиновки, Екатериновки, Богоявленки и Водяного.

Российские войска 19 сентября продлили наземные штурмы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

"Южная ось"

Российские войска недавно добились незначительных успехов в восточной Запорожской области возле Гуляйполя. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, как украинские силы наносят удар по оккупированному Россией зданию в садоводческом поселке севернее Марфополя (непосредственно юго-восточнее Гуляйполя), что указывает на то, что российские войска продвинулись дальше в этом районе во время предыдущих штурмов.

19 сентября на западе Запорожской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.