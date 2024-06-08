ISW не подтвердил захват россиянами Ивановки в Луганской области: карты

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что украинские силы действуют в юго-западном Глубоком (к северу от Липков). Ранее российские блогеры утверждали, что войска РФ находятся в районе населённого пункта, предполагая, что украинские силы провели локальную контратаку.

Представитель Харьковской группировки войск Украины Юрий Повх заявил, что 25 российских военнослужащих оставили свои позиции на липковском направлении, и что украинские силы заметили неопределенный элемент чеченского спецназа "Ахмат", действовавший в этом районе как блокирующий отряд.

Повх также заявил, что украинские силы не заметили скопления россиян на Золочевском направлении (к северо-западу от города Харьков), которое указывало бы на то, что они начнут неизбежную наступательную операцию на этом направлении.

7 июня бои продолжались в Волчанске, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Повх и российские милблогеры сообщили, что бои продолжались в центре Волчанска 6 и 7 июня, а украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали вблизи Тихого (непосредственно к востоку от Волчанска) 7 июня.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Сватово во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово 7 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, указывают на то, что недавно они продвинулись к северо-западу от Ивановки (к северо-западу от Сватового), хотя ISW еще не подтверждает, что российские войска захватили Ивановку, как утверждают российские милблогеры.

Российские войска продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

восточнее Купянска вблизи Петропавловки;

северо-западнее Сватово близ Песчаного и Ивановки;

к западу от Сватово возле Мясожаровки;

юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки и Грековки.

Российские и украинские войска утверждали, что имели успех в районе Кременной 7 июня, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Оккупанты продолжали наступательные действия:

северо-западнее Кременной в районе Новосадово и Невского;

к западу от Кременной у Тернов и Торского;

юго-западнее Кременной у Ямполя;

и к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Операция №3 - Донецкая область

Недавно российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, но на 7 июня подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Часова Яра на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 7 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточном микрорайоне Канала.

Российские войска продолжали наступательные действия:

в районе Калиновки;

вблизи микрорайонов Канал и Новый;

у Ивановского;

возле Клещиевки.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что захватчики продвинулись к востоку от Новоалександровки и в центре Сокила (оба к северо-западу от Авдеевки).

Российские войска продолжали наступательные действия:

к северу от Авдеевки в районе Калинового;

северо-западнее Авдеевки — Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Прогресс;

к западу от Авдеевки возле Яснобродовки, Уманского, Невельского и Карловки.

7 июня российские войска продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки и Прасковьевки.

На участке границы Донецкой и Запорожской областей 7 июня продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

6 и 7 июня продолжались позиционные бои к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки в районе Новодаровки.

"Южная ось"

На западе Запорожской области 7 июня продолжались позиционные бои в районе Работино, Вербового (восточнее Работино) и Копани (к северо-западу от Работино).

Российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись к западу от Новопокровки (к северо-востоку от Работино), но ISW не нашел подтверждения этому заявлению.

На 7 июня украинские силы сохраняют позиции в других местах на восточном (левом берегу) Херсонской области за пределами своего небольшого ограниченного тактического плацдарма близ Кринок.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что украинские силы сохраняют позиции к северу от Песчановки (к северо-востоку от Олешек) на западе (правый) берег Верхней Конки.