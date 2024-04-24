В ISW оценили влияние атак дронов и наводнений на нефтепереработку в РФ

В отчете сослались на сообщение агентства Bloomberg, согласно которому по состоянию на середину апреля, Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что на 10 тыс. баррелей меньше среднего показателя в начале апреля.

По данным агентства, с января Россия перерабатывает 1,23 млн баррелей сырой нефти в день на нефтеперерабатывающих заводах, по которым украинские войска ранее нанесли удары беспилотниками. Это на 280 тыс. баррелей в день меньше, чем до начала ударов ВСУ по заводам в конце января 2024 года. По сообщениям Bloomberg, по состоянию на 2 апреля атаки украинских беспилотников вывели из строя 14% всех нефтеперерабатывающих мощностей в России.

Также отмечается, что наводнение в Оренбургской области 7 апреля привело к выводу из строя Орского нефтеперерабатывающего завода. Хотя агентство Reuters сообщило о том, что 23 апреля этот НПЗ возобновил свою работу в полном объеме.

"Уменьшение российских нефтеперерабатывающих мощностей, вероятно, заставило Россию в начале апреля импортировать бензин из Казахстана и Беларуси, чтобы решить проблему дефицита и попытаться предотвратить рост внутренних цен на бензин. Хотя нет никаких признаков того, что ограничение производства российского бензина является существенным для стоимости на международном рынке", - говорится в отчете ISW.

Российские чиновники отмечают, что сокращение первичной переработки нефти в 2024 году приведет к росту объемов экспорта российской сырой нефти, поскольку Россия не сможет перерабатывать столько, сколько перерабатывает обычно.

"Будущие удары украинских беспилотников могут вывести из строя большую часть российских нефтеперерабатывающих мощностей и вызвать критические ограничения в российской нефтепереработке, которые начнут существенно влиять на производство дистиллятов в России. Впрочем, украинские удары с беспилотников, еще не имели значительного влияния на российское нефтеперерабатывающее производство либо на внутренние российские или международные поставки сырой нефти и дистиллятов", - говорится в отчете ISW.